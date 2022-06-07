«Милан» ведёт переговоры о выкупе защитника сборной Италии

«Милан» пытается выкупить у «Ромы» правого защитника Алессандро Флоренци.

31-летний фланговый универсал провёл прошедший сезон в «Милане» на правах аренды из «Ромы». В договоре предусмотрена фиксированная сумма выкупа в размере 4,5 млн евро, однако, как сообщает Фабрицио Романо, «россонери» пытаются сбить цену почти в два раза – до 2,5 млн евро. В настоящий момент переговоры продолжаются. Сам игрок хотел бы остаться в «Милане» на постоянной основе.

Алессандро Флоренци принял участие в 30 матчах «Милана» во всех турнирах минувшей кампании, отметившись двумя голами и став чемпионом Италии.