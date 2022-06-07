Звезда чемпионата Франции: «Переговоры с «Миланом» идут полным ходом»

Защитник «Лилля» Свен Ботман рассказал о ходе переговоров с «Миланом».

22-летний голландец провёл уверенный сезон, благодаря чему привлёк внимание именитых клубов. Главным претендентом на Ботмана считается итальянский «Милан».

«Сделка с «Миланом»? Мы работаем над этим, переговоры идут полным ходом. Почти каждый день что-то происходит, и мне трудно оставаться в стороне. Надеюсь, перед началом сезона в деле будет больше ясности», – заявил защитник в интервью ESPN.

Свен Ботман уже заявил о желании покинуть «Лилль» этим летом. В его услугах также заинтересован английский «Ньюкасл».