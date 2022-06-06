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В «Аталанте» прокомментировали информацию о переходе Миранчука в «Болонью» эксклюзив

06 Июня 2022 • 23:03 Комментировать

Генеральный директор «Аталанты» Тони Д'Амико прокомментировал для ЕФ.ру информацию о переговорах с «Болоньей» по аренде Алексея Миранчука с правом выкупа.

«На данный момент команда не ведет переговоров по Миранчуку, как и по другим футболистам. Всё, что было до этого лета, остановлено, все процессы будут начаты заново», – заявил функционер.

Алексей Миранчук провёл 25 матчей в составе клуба из Бергамо в завершившейся кампании. На счету атакующего полузащитника два забитых мяча и пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Аталанта Алексей Миранчук
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