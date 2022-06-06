Генеральный директор «Аталанты» Тони Д'Амико прокомментировал для ЕФ.ру информацию о переговорах с «Болоньей» по аренде Алексея Миранчука с правом выкупа.

«На данный момент команда не ведет переговоров по Миранчуку, как и по другим футболистам. Всё, что было до этого лета, остановлено, все процессы будут начаты заново», – заявил функционер.

Алексей Миранчук провёл 25 матчей в составе клуба из Бергамо в завершившейся кампании. На счету атакующего полузащитника два забитых мяча и пять результативных передач.