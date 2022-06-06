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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» определилась с будущим Кокорина

06 Июня 2022 • 20:39 Комментировать

Итальянская «Фиорентина» планирует прекратить сотрудничество с Александром Кокориным.

Нападающий был приобретён у московского «Спартака» в январе 2021 года за 4,5 млн евро, однако не сумел оправдать ожиданий во Флоренции. Как утверждает авторитетный итальянский инсайдер Николо Скира, в настоящий момент «Фиорентина» и Кокорин ведут переговоры о досрочном расторжении контрактного договора, рассчитанного до лета 2024 года.

В прошедшем сезоне Александр Кокорин появился на поле в семи матчах «фиалок» во всех турнирах, не записав в свой актив ни одного результативного действия.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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