«Фиорентина» определилась с будущим Кокорина

Итальянская «Фиорентина» планирует прекратить сотрудничество с Александром Кокориным.

Нападающий был приобретён у московского «Спартака» в январе 2021 года за 4,5 млн евро, однако не сумел оправдать ожиданий во Флоренции. Как утверждает авторитетный итальянский инсайдер Николо Скира, в настоящий момент «Фиорентина» и Кокорин ведут переговоры о досрочном расторжении контрактного договора, рассчитанного до лета 2024 года.

В прошедшем сезоне Александр Кокорин появился на поле в семи матчах «фиалок» во всех турнирах, не записав в свой актив ни одного результативного действия.