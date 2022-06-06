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Погба и «Ювентус» близки к полной договорённости

06 Июня 2022 • 20:03 Комментировать

Полузащитник Поль Погба в скором времени станет игроком «Ювентуса».

29-летний француз, покинувший «Манчестер Юнайтед», согласовал с туринцами условия контракта, по которому будет зарабатывать 8 млн евро в год плюс 2 млн в виде бонусов. Как сообщает журналист Николо Скира, окончательно переход будет оформлен в ближайшие дни. Для Погба уже готова футболка с «десяткой» на спине.

Напомним, что на атакующего хавбека также претендовали мадридский «Реал» и «ПСЖ».

В завершившейся кампании Поль Погба записал на свой счёт 9 результативных передач и 1 гол в 27 поединках за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба
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