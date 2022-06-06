«Милан» и «Рома» готовят громкий обмен

«Милан» намерен провернуть громкую внутреннюю сделку с участием столичной «Ромы». По сообщениям La Gazzetta dello Sport, «россонери» хотят заполучить в свои ряды полузащитника «волков» Николо Дзаньоло.

Миланский гранд готов заплатить за хавбека около 25 миллионов евро. Также «россонери» могут обсудить обмен своего нападающего Анте Ребича на итальянского полузащитника.

«Рома» предприняла попытку продлить трудовое соглашение с 22-летним Дзаньоло, однако игрок пока не горит желанием подписывать новую сделку. Его действующий контракт с клубом рассчитан до середины 2024 года.