Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Ди Мария диктует условия «Ювентусу»

06 Июня 2022 • 15:37 Комментировать

Вингер сборной Аргентины Анхель ди Мария, получивший статус свободного агента после расставания с «ПСЖ», может оказаться в итальянском чемпионате. Об этом стало известно журналистам портала Goal.com.

В настоящий момент, если верить источнику, 34-летний футболист ведет переговоры с туринским «Ювентусом». Ди Мария уже выдвинул условие «старой синьоре» - он готов подписать только однолетний контракт, после чего хочет вернуться к себе на родину. За один сезон Анхель рассчитывает заработать восемь миллионов евро.

Помимо «Ювентуса», интерес к аргентинцу проявляет каталонская «Барселона».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июня
15:37 · Италия. Серия А
Ди Мария диктует условия «Ювентусу»
14:41 · Италия. Серия А
Солер интересен «Ювентусу»
14:37 · Италия. Серия А
«Интер» не заинтересован в трансфере Скамакки
13:55 · Англия. Премьер-лига
«Интер» официально объявит о трансфере Мхитаряна в ближайшее время 4
13:44 · Италия. Серия А
«Милан» хочет выкупить Мессиаса по скидке 1
12:44 · Италия. Серия А
Кьеза прервал отпуск, чтобы начать подготовку к следующему сезону 1
11:51 · Англия. Премьер-лига
«Челси» заинтересован в подписании де Лихта
11:39 · Италия. Серия А
Форвард «Наполи» может перейти в «Монцу»
11:32 · Италия. Серия А
Моуринью хочет переманить в «Рому» игрока «Ювентуса»
11:20 · Италия. Серия А
«Наполи» хочет подписать полузащитника «Валенсии»
11:05 · Италия. Серия А
Гендиректор «Монцы» не исключил переход Златана
10:58 · Италия. Серия А
«Наполи» заинтересован в приглашении Бернардески
10:51 · Италия. Серия А
Переход защитника «Лилля» в «Милан» может сорваться
10:47 · Италия. Серия А
Лаццари и Куадрадо могут заменить Дюмфриса в «Интере» 1
10:39 · Италия. Серия А
«Интер» решил не выкупать Кайседо, нападающий вернётся в «Дженоа» 1
Все новости
Рекомендуем