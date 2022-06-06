Ди Мария диктует условия «Ювентусу»

Вингер сборной Аргентины Анхель ди Мария, получивший статус свободного агента после расставания с «ПСЖ», может оказаться в итальянском чемпионате. Об этом стало известно журналистам портала Goal.com.

В настоящий момент, если верить источнику, 34-летний футболист ведет переговоры с туринским «Ювентусом». Ди Мария уже выдвинул условие «старой синьоре» - он готов подписать только однолетний контракт, после чего хочет вернуться к себе на родину. За один сезон Анхель рассчитывает заработать восемь миллионов евро.

Помимо «Ювентуса», интерес к аргентинцу проявляет каталонская «Барселона».