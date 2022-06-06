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Чемпионат Италии. Серия А

Солер интересен «Ювентусу»

06 Июня 2022 • 14:41 Комментировать

Туринский «Ювентус» находится в числе клубов, которые заинтересованы в трансфере полузащитника «Валенсии» Карлоса Солера. Об этом сообщил в своих социальных сетях журналист Начо Санчис.

Отмечается, что на данный момент в гонке за Солера лидируют мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона», но не исключено, что футболист в конечном итоге окажется в итальянской Серии А, где за ним следит «Ювентус».

Напомним, что новым тренером «Валенсии» в ближайшее время станет Дженнаро Гаттузо. Итальянец хотел бы сохранить Солера в команде, но сам игрок уже решил уйти на повышение этим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Ювентус Карлос Солер
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