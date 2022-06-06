Кьеза прервал отпуск, чтобы начать подготовку к следующему сезону

Полузащитник туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза прервал отпуск, чтобы начать подготовку к новому сезону. Напомним, что итальянец зимой получил травму крестообразных связок колена, из-за чего был вынужден пропустить остаток сезона.

Согласно Corriere dello Sport, Кьеза приступил к индивидуальным тренировкам, чтобы ускорить процесс восстановления от травмы и вернуться на поле к предсезонной подготовке. Игрок хочет сделать всё возможное, чтобы его восстановление прошло безболезненно.

Напомним, что Кьеза прошлым летом выиграл чемпионат Европы в составе сборной Италии, где отметился двумя важными голами в ворота Австрии и Испании.