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Чемпионат Италии. Серия А

Форвард «Наполи» может перейти в «Монцу»

06 Июня 2022 • 11:39 Комментировать

Алжирский нападающий «Наполи» Адам Унас может продолжить карьеру в составе новичка элитного итальянского дивизиона.

По информации Gazzetta dello Sport, 25-летний алжирский футболист может в ближайшее время перебраться в «Монцу», которая недавно вышла в Серию А. Стоит отметить, что руководители «Монцы» ещё в прошлом году пытались подписать форварда, но тогда сторонам не удалось договориться.

Напомним, что в прошедшем сезоне Адам Унас провёл в итальянском чемпионате всего лишь 15 поединков, но голами или ассистами так и не отметился. До этого форвард выступал за «Кротоне», «Кальяри», «Ниццу» и «Бордо».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Монца Адам Унас
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