Форвард «Наполи» может перейти в «Монцу»

Алжирский нападающий «Наполи» Адам Унас может продолжить карьеру в составе новичка элитного итальянского дивизиона.

По информации Gazzetta dello Sport, 25-летний алжирский футболист может в ближайшее время перебраться в «Монцу», которая недавно вышла в Серию А. Стоит отметить, что руководители «Монцы» ещё в прошлом году пытались подписать форварда, но тогда сторонам не удалось договориться.

Напомним, что в прошедшем сезоне Адам Унас провёл в итальянском чемпионате всего лишь 15 поединков, но голами или ассистами так и не отметился. До этого форвард выступал за «Кротоне», «Кальяри», «Ниццу» и «Бордо».