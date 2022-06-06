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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью хочет переманить в «Рому» игрока «Ювентуса»

06 Июня 2022 • 11:32 Комментировать

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо может продолжить карьеру в «Роме», сообщает Calciomercato.

По информации источника, в колумбийце заинтересован главный тренер римлян Жозе Моуринью. Напомним, Куадрадо работал вместе с португальским специалистом во времена своей игры за лондонский «Челси».

Контракт Куадрадо с туринским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 10 миллионов евро. Ранее сообщалось, что полузащитник может перейти в миланский «Интер».

В минувшем сезоне 34-летний Куадрадо провёл в составе «Ювентуса» 45 матчей, забив пять голов и отдав семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Жозе Моуринью Хуан Куадрадо
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