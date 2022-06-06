Гендиректор «Монцы» не исключил переход Златана

Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани, который до этого работал в «Милане», высказался по поводу возможного перехода опытного шведского форварда Златана Ибрагимовича.

Галлиани сказал QS, что для начала Златан должен полностью восстановиться после травмы, а там уже будет видно. Функционер отметил, что шведский футболист на данный момент является игроком «Милана», но он прекрасно знает о том, что в «Монце» его любят и ждут.

Напомним, что в прессе появились слухи о том, что Ибрагимович может летом перебраться в «Монцу», владельцем которой является экс-президент «Милана» Сильвио Берлускони.