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Чемпионат Италии. Серия А

Гендиректор «Монцы» не исключил переход Златана

06 Июня 2022 • 11:05 Комментировать

Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани, который до этого работал в «Милане», высказался по поводу возможного перехода опытного шведского форварда Златана Ибрагимовича.

Галлиани сказал QS, что для начала Златан должен полностью восстановиться после травмы, а там уже будет видно. Функционер отметил, что шведский футболист на данный момент является игроком «Милана», но он прекрасно знает о том, что в «Монце» его любят и ждут.

Напомним, что в прессе появились слухи о том, что Ибрагимович может летом перебраться в «Монцу», владельцем которой является экс-президент «Милана» Сильвио Берлускони.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Адриано Галлиани Сильвио Берлускони Серия А Златан Ибрагимович Монца
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