«Наполи» заинтересован в приглашении Бернардески

«Наполи» хочет пополнить свои ряды полузащитником Федерико Бернардески, у которого закончился контракт с туринским «Ювентусом». Согласно изданию Calciomercato, итальянец является одной из главных целей главного тренера неаполитанцев Лучано Спаллетти на усиление атаки.

Ранее сообщалось, что Бернардески хотел бы присоединиться к «Интеру» или «Милану», но оба клуба не могут себе позволить удовлетворить финансовые запросы футболиста.

Также в «Наполи» может перейти вингер «Удинезе» Херард Делофеу, который в прошлом сезоне забил 14 голов за клуб в чемпионате Италии. Бернардески в прошлой кампании отметился одним голом и двумя ассистами в Серии А за «Ювентус».