Переход защитника «Лилля» в «Милан» может сорваться

Трансфер молодого голландского защитника «Лилля» Свена Ботмана в «Милан» может сорваться.

По информации Calciomercato, стороны вроде бы договорились о переходе 22-летнего голландского футболиста в миланскую команду, но переговоры были резко поставлены на паузу, так что переход талантливого защитника в стан «россонери» может сорваться. Стоит отметить, что руководство «Милана» планировало потратить на трансфер Ботмана около 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Свен Ботман провёл во французском чемпионате 25 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и одним ассистом.