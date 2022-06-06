Лаццари и Куадрадо могут заменить Дюмфриса в «Интере»

Миланский «Интер» определился с кандидатами, которые могут заменить защитника Дензела Дюмфриса. Напомним, нидерландец может покинуть команду этим летом. Согласно информации от журналиста Паскаля Гарро, в стан «нерадзурри» могут перейти защитник «Лацио» Мануэль Лаццари и Хуан Куадрадо, у которого истёк контракт с туринским «Ювентусом».

Отмечается, что «Интер» будет готов отпустить Дюмфриса в «Манчестер Юнайтед», если английский клуб предложит за нидерландца большую сумму. Благодаря этой сделке «нерадзурри» хотят решить финансовые проблемы.

Лаццари в прошлом сезоне отметился тремя голами и тремя ассистами за «Лацио» в Серии А. Куадрадо в последнем розыгрыше чемпионата забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи за «Ювентус».