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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» решил не выкупать Кайседо, нападающий вернётся в «Дженоа»

06 Июня 2022 • 10:39 Комментировать

Нападающий Фелипе Кайседо вернётся в «Дженоа» после полугодичной аренды в миланском «Интере». Согласно информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, «нерадзурри» решили не выкупать эквадорца по окончанию сезона.

Присоединившись к команде Симоне Индзаги в январе, Кайседо выходил на поле всего в трёх матчах чемпионата Италии, где не отметился ни одним результативным действием. До этого нападающий забил один гол и отдал два ассиста в составе «Дженоа».

Кайседо работал с Индзаги в римском «Лацио», из-за чего наставник решил пригласить старого знакомого на роль сменщика Эдина Джеко и Лаутаро Мартинеса. Кайседо также ранее выступал за московский «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Дженоа Фелипе Кайседо
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