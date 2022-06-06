«Интер» решил не выкупать Кайседо, нападающий вернётся в «Дженоа»

Нападающий Фелипе Кайседо вернётся в «Дженоа» после полугодичной аренды в миланском «Интере». Согласно информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, «нерадзурри» решили не выкупать эквадорца по окончанию сезона.

Присоединившись к команде Симоне Индзаги в январе, Кайседо выходил на поле всего в трёх матчах чемпионата Италии, где не отметился ни одним результативным действием. До этого нападающий забил один гол и отдал два ассиста в составе «Дженоа».

Кайседо работал с Индзаги в римском «Лацио», из-за чего наставник решил пригласить старого знакомого на роль сменщика Эдина Джеко и Лаутаро Мартинеса. Кайседо также ранее выступал за московский «Локомотив».