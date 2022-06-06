«Рома» может расстаться со своим нападающим

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави может сменить клуб нынешним летом, сообщает журналист в своих социальных сетях.

Пол информации источника, в услугах итальянского форварда заинтересованы «Аталанта» и «Монца».

Контракт 29-летнего Эль-Шаарави с римским клубом истекает летом следующего года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 7 миллионов евро.

В прошедшем сезоне нападающий провёл в составе «Ромы» 36 матчей, забив семь голов и отдав одну результативную передачу.

Ранее Эль-Шаарави также выступал за такие клубы «Милан», Монако» и «Шанхай Шеньхуа». В составе сборной Италии форвард провёл 29 матчей, отметившись в них шестью забитыми мячами.