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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» скоро объявит о продлении контракта с Индзаги

06 Июня 2022 • 09:32 Комментировать

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги продлит контракт с «нерадзурри» до 2024 года. Журналист Николо Скира в социальных сетях сообщает, что в ближайшее время об этом будет объявлено официально.

Отмечается, что в контракте у Индзаги также будет опция продления ещё на один сезон. Таким образом итальянец может остаться на «Джузеппе Меацца» до конца сезона 2024/25.

Также контракт с миланским «Интером» должен продлить голкипер Самир Ханданович. Новое соглашение словена будет рассчитано до 2023 года с опцией продления ещё на один год. При этом Ханданович в новом сезоне, скорее всего, будет конкурировать за место в основе с Андре Онаной, который должен прийти из «Аякса».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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