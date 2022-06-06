«Интер» скоро объявит о продлении контракта с Индзаги

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги продлит контракт с «нерадзурри» до 2024 года. Журналист Николо Скира в социальных сетях сообщает, что в ближайшее время об этом будет объявлено официально.

Отмечается, что в контракте у Индзаги также будет опция продления ещё на один сезон. Таким образом итальянец может остаться на «Джузеппе Меацца» до конца сезона 2024/25.

Также контракт с миланским «Интером» должен продлить голкипер Самир Ханданович. Новое соглашение словена будет рассчитано до 2023 года с опцией продления ещё на один год. При этом Ханданович в новом сезоне, скорее всего, будет конкурировать за место в основе с Андре Онаной, который должен прийти из «Аякса».