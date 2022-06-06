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Чемпионат Италии. Серия А

Бремер очень близок к переходу в «Интер»

06 Июня 2022 • 09:25 Комментировать

Защитник «Торино» Глейсон Бремер находится в одном шаге от перехода в миланский «Интер». По информации от журналиста Николо Скиры, клубы назначили новую встречу, где попытаются урегулировать последние детали перехода бразильца.

Сообщается, что сам Бремер уже согласовал с «Интером» контракт до 2027 года, по которому будет зарабатывать три миллиона евро в год. Игроком ранее также интересовались другие итальянские клубы – «Милан» и «Ювентус».

Напомним, что Бремер был признан лучшим защитником Серии А в сезоне 2021/22. В прошлой кампании бразилец отметился тремя голами и одной результативной передачей в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Торино Глейсон Бремер
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