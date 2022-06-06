«Интер» готов продлить контракт со Шкриньяром

Боссы миланского «Интера» готовы в ближайшее время продлить соглашение со словацким защитником Миланом Шкриньяром.

По информации Gazzetta dello Sport, миланский клуб готов подписать с 27-летним словацким футболистом новый контракт, который будет рассчитан до июня 2026 году. По новому договору защитник будет получать четыре с половиной миллиона евро в год. Напомним, что за «Интер» Шкриньяр выступает с 2017 года.

В прошедшем сезоне Милан Шкриньяр провёл в итальянском чемпионате 35 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами. В активе защитника также три жёлтые карточки.