Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» и «Милан» сразятся на игрока сборной Италии

06 Июня 2022 • 08:16 Комментировать

Хавбек сборной Италии Бриан Кристанте, права на которого принадлежат «Роме», находится в сфере интересов двух итальянских грандов. Об этом стало известно журналистам II Corriere.

В услугах футболиста заинтересован туринский «Ювентус». Составить конкуренцию «старой синьоре» в споре за полузащитника намерен «Милан». При этом римский клуб хотел бы сохранить Кристанте в связи с назревающим уходом Генриха Мхитаряна в миланский «Интер».

Трудовое соглашение Бриана с «волками» рассчитано до середины 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан Ювентус Бриан Кристанте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июня
08:16 · Италия. Серия А
«Ювентус» и «Милан» сразятся на игрока сборной Италии
08:11 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» подписал защитника «Ювентуса»
07:35 · Италия. Серия А
«Рома» готова предложить полузащитнику «Реала» контракт на 3 года
02:12 · Италия. Серия А
Игрок «Интера» близок к переходу в «Монцу»
00:51 · Италия. Серия А
Ди Мария неопределённо высказался о будущем
00:11 · Италия. Серия А
Клуб Серии А претендует на Ибрагимовича
05 Июня
23:52 · Италия. Серия А
Иско хочет выступать под руководством Моуринью
21:43 · Италия. Серия А
Алексис Санчес интересен двум европейским клубам
21:23 · Италия. Серия А
Стали известны условия контракта Матича в «Роме»
20:24 · Англия. Премьер-лига
Матич продолжит карьеру в Италии
17:14 · Италия. Серия А
Возможный уход Бастони в «Тоттенхэм» взбесил фанатов «Интера»
15:56 · Италия. Серия А
Сын Диего Симеоне может перейти в «Ювентус»
15:42 · Италия. Серия А
Де Лихт не исключил своего ухода из «Ювентуса»
13:43 · Италия. Серия А
«Интер» отказывается платить компенсацию за разрыв контракта с Видалем
13:13 · Англия. Премьер-лига
«Интер» хочет арендовать полузащитника «Челси»
Все новости
Рекомендуем