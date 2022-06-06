«Ювентус» и «Милан» сразятся на игрока сборной Италии

Хавбек сборной Италии Бриан Кристанте, права на которого принадлежат «Роме», находится в сфере интересов двух итальянских грандов. Об этом стало известно журналистам II Corriere.

В услугах футболиста заинтересован туринский «Ювентус». Составить конкуренцию «старой синьоре» в споре за полузащитника намерен «Милан». При этом римский клуб хотел бы сохранить Кристанте в связи с назревающим уходом Генриха Мхитаряна в миланский «Интер».

Трудовое соглашение Бриана с «волками» рассчитано до середины 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.