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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» готова предложить полузащитнику «Реала» контракт на 3 года

06 Июня 2022 • 07:35 Комментировать

Испанский полузащитник мадридского «Реала» может в ближайшее время перебраться в итальянский чемпионат.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, руководители «Ромы» готовы предложить 30-летнему испанскому футболисту соглашение на три года. Сам Иско был бы не против перебраться в римский клуб, так как ему хотелось бы поработать вместе с португальским тренером Жозе Моуринью. Напомним, что на данный момент полузащитник находится в статусе свободного агента.

В прошедшем сезоне Иско провёл в испанской лиге в составе «Реала» лишь 14 матчей и отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рома Иско
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