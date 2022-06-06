«Рома» готова предложить полузащитнику «Реала» контракт на 3 года

Испанский полузащитник мадридского «Реала» может в ближайшее время перебраться в итальянский чемпионат.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, руководители «Ромы» готовы предложить 30-летнему испанскому футболисту соглашение на три года. Сам Иско был бы не против перебраться в римский клуб, так как ему хотелось бы поработать вместе с португальским тренером Жозе Моуринью. Напомним, что на данный момент полузащитник находится в статусе свободного агента.

В прошедшем сезоне Иско провёл в испанской лиге в составе «Реала» лишь 14 матчей и отметился одним забитым мячом.