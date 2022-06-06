Игрок «Интера» близок к переходу в «Монцу»

Центральный полузащитник миланского «Интера» Стефано Сенси близок к переходу в «Монцу».

26-летний футболист провёл вторую половину сезона 2021/22 в «Сампдории» на правах аренды. «Интер» больше не рассчитывает на Сенси, поэтому охотно продаст его этим летом. Как информирует авторитетный инсайдер Николо Скира, «Монца» предложила за хавбека 15 млн евро. В течение ближайших дней стороны проведут встречу, чтобы урегулировать все детали.

Стефано Сенси провёл 11 матчей за «Сампдорию» в прошедшем розыгрыше Серии А. На его счету один забитый мяч.

«Монца» – новичок Серии А. Владельцем клуба является Сильвио Берлускони.