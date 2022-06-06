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Чемпионат Италии. Серия А

Ди Мария неопределённо высказался о будущем

06 Июня 2022 • 00:51 Комментировать

Футболист сборной Аргентины Анхель ди Мария высказался о своём ближайшем будущем.

34-летний вингер покинул «ПСЖ» по истечении срока контракта. В настоящий момент аргентинец находится в поисках нового клуба. Ранее в СМИ сообщалось о приближающемся переходе ди Марии в туринский «Ювентус», но в словах самого игрока пока нет никакой определённости.

«Посмотрим, что произойдёт. Я уже поиграл во множестве больших клубов, а моя семья всегда меня поддерживала и всюду следовала за мной, – цитирует ди Марию журналист Гастон Эдуль. – Я постараюсь найти место, где я и моя семья будем чувствовать себя счастливыми. Мой выбор ещё не сделан», – подытожил игрок.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Анхель Ди Мария
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