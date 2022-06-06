Клуб Серии А претендует на Ибрагимовича

Дебютант Серии А «Монца» проявляет интерес к форварду «Милана» Златану Ибрагимовичу.

Недавно «Монца» оформила первое в своей истории повышение в Серию А, после чего стало известно о желании владельца Сильвио Берлускони усилить клуб именитыми футболистами. Согласно сведениям Calciomercato, в сферу интересов «Монцы» попал 40-летний нападающий Златан Ибрагимович. Однако сделка будет возможна лишь в том случае, если швед не продлит соглашение с «Миланом».

Контракт Ибрагимовича с «россонери» истекает в этом месяце. В ближайшее время стороны проведут переговоры о продлении договора на один год.

Из-за травмы Златан не сможет выйти на поле в ближайшие семь-восемь месяцев.