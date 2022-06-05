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Чемпионат Италии. Серия А

Иско хочет выступать под руководством Моуринью

05 Июня 2022 • 23:52 Комментировать

Недавно покинувший мадридский «Реал» полузащитник Иско готов продолжить карьеру в «Роме».

Агент испанца уже обсудил потенциальную сделку с римским клубом, а сам Иско готов пойти перейти в команду Жозе Моуринью, о чём сообщает Calciomercato. В подписании 30-летнего игрока также заинтересованы «Валенсия» и «Бетис», однако оба испанских клуба не могут позволить себе трансфер по финансовым причинам.

Иско доступен в качестве свободного агента после завершения контракта с мадридским «Реалом». По утверждениям прессы, атакующий хавбек хочет зарабатывать 7 млн евро в год – столько же ему платили в Мадриде.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рома Жозе Моуринью Иско
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