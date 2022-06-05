Алексис Санчес интересен двум европейским клубам

Нападающий миланского «Интера» Алексис Санчес попал в сферу интересов двух европейских клубов.

Как известно, «Интер» планирует избавиться от ряда игроков, чтобы сократить расходы, а высокая зарплата Санчеса делает его одним из главных кандидатов на продажу этим летом. Согласно сведениям журналиста Экрема Конура, подписать 33-летнего чилийца намерены турецкий «Галатасарай» и испанская «Севилья».

Контракт Алексиса Санчеса с «Интером» истекает через год. В минувшем сезоне экс-форвард «Барселоны», «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» провёл за «нерадзурри» 39 матчей во всех турнирах, отметившись 9 голами и 5 результативными передачами.