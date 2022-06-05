Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Алексис Санчес интересен двум европейским клубам

05 Июня 2022 • 21:43 Комментировать

Нападающий миланского «Интера» Алексис Санчес попал в сферу интересов двух европейских клубов.

Как известно, «Интер» планирует избавиться от ряда игроков, чтобы сократить расходы, а высокая зарплата Санчеса делает его одним из главных кандидатов на продажу этим летом. Согласно сведениям журналиста Экрема Конура, подписать 33-летнего чилийца намерены турецкий «Галатасарай» и испанская «Севилья».

Контракт Алексиса Санчеса с «Интером» истекает через год. В минувшем сезоне экс-форвард «Барселоны», «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» провёл за «нерадзурри» 39 матчей во всех турнирах, отметившись 9 голами и 5 результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Интер Милан Севилья Алексис Санчес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июня
21:43 · Италия. Серия А
Алексис Санчес интересен двум европейским клубам
21:23 · Италия. Серия А
Стали известны условия контракта Матича в «Роме»
20:24 · Англия. Премьер-лига
Матич продолжит карьеру в Италии
17:14 · Италия. Серия А
Возможный уход Бастони в «Тоттенхэм» взбесил фанатов «Интера»
15:56 · Италия. Серия А
Сын Диего Симеоне может перейти в «Ювентус»
15:42 · Италия. Серия А
Де Лихт не исключил своего ухода из «Ювентуса»
13:43 · Италия. Серия А
«Интер» отказывается платить компенсацию за разрыв контракта с Видалем
13:13 · Англия. Премьер-лига
«Интер» хочет арендовать полузащитника «Челси»
12:49 · Италия. Серия А
Стало известно, когда Дибала начнёт переговоры с «Интером» 1
11:24 · Италия. Серия А
«Брюгге» назвал цену на Де Кетеларе
10:45 · Англия. Премьер-лига
Стала известна зарплата Погба в «Ювентусе»
10:25 · Германия. Бундеслига
«Милан» может подписать лучшего игрока Бундеслиги
10:02 · Италия. Серия А
Моуринью не собирается покидать «Рому»
09:28 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предлагал 41 млн евро за форварда сборной Италии
09:25 · Италия. Серия А
«Милан» готов повысить зарплату Томори
Все новости
Рекомендуем