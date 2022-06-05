Стали известны условия контракта Матича в «Роме»

Полузащитник Неманья Матич в ближайшие дни будет представлен в качестве нового игрока «Ромы».

Соглашение серба с римлянами будет рассчитано на год с опцией автоматического продления ещё на один сезон, сообщает Sky Sport. 33-летний опорный хавбек будет зарабатывать порядка 3,6 млн евро в год без учёта различных бонусов. На трансфере настоял главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, знакомый с Матичем по совместной работе в «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Неманья Матич покинул «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона в качестве свободного агента. За пять лет в составе «красных дьяволов» он принял участие в 189 матчах.