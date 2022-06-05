Сын Диего Симеоне может перейти в «Ювентус»

Нападающий «Кальяри» Джованни Симеоне может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает Tuttosport.

Большую часть минувшего сезона 26-летний Симеоне провёл в составе «Вероны» на правах аренды. За этот клуб аргентинский форвард провёл 35 матчей, забив 17 голов и отдав шесть результативных передач. Также в активе футболиста один матч в составе «Кальяри».

Портал Transfermarkt оценивает Симеоне в 17 миллионов евро.

Отметим, что Джованни Симеоне является сыном главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне. Ранее сообщалось, что нападающий ведёт переговоры о переходе в стан «матрасников».