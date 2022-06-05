«Интер» отказывается платить компенсацию за разрыв контракта с Видалем

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль близок к переходу во «Фламенго», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, футболист уже договорился с бразильским клубом о двухлетнем контракте. Сообщается, что руководство миланцев также не против расстаться с чилийцем, но не желает выплачивать компенсацию в размере четырёх миллионов евро, которая полагается игроку в случае разрыва соглашения.

Действующий контракт «Видаля» с «Интером» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 2,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне 35-летний футболист провёл за «нерадзурри» 41 матч, забив два гола и отдав четыре результативные передачи.