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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» отказывается платить компенсацию за разрыв контракта с Видалем

05 Июня 2022 • 13:43 Комментировать

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль близок к переходу во «Фламенго», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, футболист уже договорился с бразильским клубом о двухлетнем контракте. Сообщается, что руководство миланцев также не против расстаться с чилийцем, но не желает выплачивать компенсацию в размере четырёх миллионов евро, которая полагается игроку в случае разрыва соглашения.

Действующий контракт «Видаля» с «Интером» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 2,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне 35-летний футболист провёл за «нерадзурри» 41 матч, забив два гола и отдав четыре результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Фламенго Артуро Видаль
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