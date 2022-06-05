Стало известно, когда Дибала начнёт переговоры с «Интером»

Звёздный аргентинский нападающий Пауло Дибала в ближайшее время начнёт переговоры с миланским «Интером».

По информации Gazzetta dello Sport, миланский клуб на следующей неделе проведёт переговоры с 28-летним аргентинским футболистом, который хочет получить от «Интера» четырёхлетнее соглашение с солидной зарплатой в шесть миллионов евро в год. Напомним, что в «Интер» Дибала может перейти на правах свободного агента. Последним клубом форварда был туринский «Ювентус».

В прошедшем сезоне Пауло Дибала провёл в итальянской лиге в составе «старой синьоры» 29 поединков, в которых забил десять голов и сделал пять ассистов.