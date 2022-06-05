«Брюгге» назвал цену на Де Кетеларе

Руководители «Брюгге» назвали сумму, за которую они готовы отпустить молодого бельгийского полузащитника Шарля Де Кетеларе.

По информации Calciomercato, бельгийский клуб готов отпустить 21-летнего талантливого футболиста за 30 миллионов евро. Главным претендентом на подписание Де Кетеларе является «Милан». Стоит отметить, что «россонери» в ближайшее время сделают команде из Брюгге официальное предложение по поводу трансфера полузащитника.

Напомним, что в прошедшем сезоне Шарль Де Кетеларе провёл в бельгийском чемпионате 39 поединков, в которых отметился 14 забитыми мячами и восемью ассистами.