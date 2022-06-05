Моуринью не собирается покидать «Рому»

Португальский наставник «Ромы» Жозе Моуринью заявил журналистам, что не собирается в ближайшее время покидать римскую команду.

Моуринью сказал Football Italia, что ему очень нравится в «Роме», ведь здесь его никто не обманывал, никто не обещал подписывать игроков, которых невозможно подписать, а ещё его очень любят в Риме, хотя он проигрывает с «волками» больше, чем с какой-либо другой командой в своей карьере.

«Я здесь, потому что мне это действительно нравится, так что уходить я не намерен», - отметил португальский тренер.

Напомним, что до этого в прессе появились слухи о том, что Моуринью может возглавить «ПСЖ».