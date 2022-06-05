«Интер» и ещё два клуба нацелились на аргентинского футболиста

Аргентинский защитник Маркос Сенеси, права на которого принадлежат роттердамскому «Фейеноорду», пользуется спросом на трансферном рынке. Об этом рассказал в социальных сетях инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, в подписании 25-летнего игрока заинтересованы сразу три клуба. Речь идет о миланском «Интере», «Роме» и испанской «Севилье».

В минувшем сезоне Марком поучаствовал в 48 поединках за роттердамскую команду. На его счету три забитых мяча и три голевые передачи. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 12 миллионов евро.