Моуринью может в ближайшие дни возглавить европейский гранд

В ближайшие дни руководство «ПСЖ» может принять решение об увольнении аргентинского специалиста Маурисио Почеттино с поста главного тренера команды. Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, глава клуба Нассер Аль-Хелаифи проводит финальные переговоры с претендентами на пост наставника команды. В последние дни появилась информация, что заменить Почеттино могут Кистоф Галтье или Жозе Моуринью.

В прошлом сезоне «ПСЖ» вернул себе чемпионскую корону в Лиге 1, но в Лиге чемпионов снова не добился желаемого успеха, вылетев в первом раунде плей-офф от «Реала».