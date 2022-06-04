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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеллини переходит в клуб из МЛС

04 Июня 2022 • 20:32 Комментировать

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини близок к переходу в один из клубов МЛС.

Журналист Фабрицио Романо в своем твиттере сообщил, что Кьеллини в ближайшие пару дней подпишет контракт с клубом из МЛС. По информации источника, 37-летний футболист заключит контракт на полтора года с «Лос-Анджелесом».  

Ранее игрок заявил, что завершает свою карьеру в сборной Италии и покидает туринский «Ювентус». В минувшем сезоне Кьеллини сыграл в 26 матчах, в которых не сумел отметиться голевыми действиями.

«Ювентус» занял четвертое место по итогам сезона 2021/22 в чемпионате Италии, набрав 70 очков в 38 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Джорджо Кьеллини Лос-Анджелес
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