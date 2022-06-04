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Чемпионат Италии. Серия А

Дюмфрис и де Врей могут покинуть «Интер»

04 Июня 2022 • 18:43 Комментировать

Защитники миланского «Интера» Дензел Дюмфрис и Стефан де Врей могут покинуть команду в летнее межсезонье. Согласно данным от Corriere dello Sport, главный тренер «нерадзурри» предлагает руководству расстаться с этими футболистами, чтобы решить финансовые проблемы.

По сведениям источника, Индзаги считает, что уход де Врея и Дюмфриса будет для команды менее болезненным, чем уход нападающего Лаутаро Мартинеса и защитника Алессандро Бастони, которых руководство планировало продать изначально.

Тренер также хочет сохранить в своей команде полузащитников Марцело Брозовича и Николо Бареллу, а также защитника Милана Шкриньяра, который близок к продлению контракта.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Стефан Де Врей Дензел Дюмфрис
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