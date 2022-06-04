«ПСЖ» хочет пригласить Моуринью

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью может стать новым тренером французского «ПСЖ». Согласно информации от журналиста Адриена Гренье, португалец входит в шорт-лист нового спортивного директора клуба Луиса Кампоса.

Отмечается, что клуб пока выбирает между кандидатурой Моуринью и тренером «Ниццы» Кристофом Галтье, который в сезоне 2020/21 добыл чемпионский титул для «Лилля». Нынешний тренер Маурисио Почеттино вскоре будет уволен.

Напомним, что Моуринью тренирует «Рому» с прошлого лета. В своём дебютном сезоне португальский специалист привёл «волков» к победе в Лиге конференций. Этот трофей стал для команды первым за 14 лет.