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Чемпионат Италии. Серия А

Мхитарян решил перейти в «Интер» после телефонного разговора с Индзаги

04 Июня 2022 • 16:37 Комментировать

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги лично убедил полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна перебраться в стан «нерадзурри». Напомним, что армянский футболист пополнит ряды команды на правах свободного агента.

По данным от Football Italia, Мхитарян провёл телефонную беседу с Симоне Индзаги, в ходе которой главный тренер «Интера» убедил полузащитника сменить клубную прописку в это трансферное окно.

Мхитарян не стал принимать предложение «Ромы» о новом контракте. Предложение миланского «Интера» оказалось для футболиста более выгодным как в финансовом, так и в спортивном плане.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Генрих Мхитарян Симоне Индзаги
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