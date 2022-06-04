Мхитарян решил перейти в «Интер» после телефонного разговора с Индзаги

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги лично убедил полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна перебраться в стан «нерадзурри». Напомним, что армянский футболист пополнит ряды команды на правах свободного агента.

По данным от Football Italia, Мхитарян провёл телефонную беседу с Симоне Индзаги, в ходе которой главный тренер «Интера» убедил полузащитника сменить клубную прописку в это трансферное окно.

Мхитарян не стал принимать предложение «Ромы» о новом контракте. Предложение миланского «Интера» оказалось для футболиста более выгодным как в финансовом, так и в спортивном плане.