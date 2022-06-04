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Чемпионат Италии. Серия А

Гаттузо: «Я расист? Почему я тогда подписал Бакайоко?»

04 Июня 2022 • 15:53 Комментировать (2)

Дженнаро Гаттузо ответил на обвинения болельщиков в расизме. Напомним, что фанаты «Валенсии» скептически относятся к назначению итальянца на роль главного тренера из-за его неоднозначного прошлого.

«Моя история говорит сама за себя. Я расист? Почему я тогда подписал Бакаойоко в «Наполи», а до этого в «Милан»? Я никогда ничего не имел против чёрных, они были моими друзьями и товарищами по команде», – цитирует итальянца Tuttomercato.

Напомним, что Гаттузо близок к назначению на роль главного тренера испанской «Валенсии». Уже ходят слухи, что итальянец намерен пригласить в стан «летучих мышей» полузащитника Тьемуа Бакайоко.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Дженнаро Гаттузо Тьемуа Бакайоко
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