Гаттузо: «Я расист? Почему я тогда подписал Бакайоко?»

Дженнаро Гаттузо ответил на обвинения болельщиков в расизме. Напомним, что фанаты «Валенсии» скептически относятся к назначению итальянца на роль главного тренера из-за его неоднозначного прошлого.

«Моя история говорит сама за себя. Я расист? Почему я тогда подписал Бакаойоко в «Наполи», а до этого в «Милан»? Я никогда ничего не имел против чёрных, они были моими друзьями и товарищами по команде», – цитирует итальянца Tuttomercato.

Напомним, что Гаттузо близок к назначению на роль главного тренера испанской «Валенсии». Уже ходят слухи, что итальянец намерен пригласить в стан «летучих мышей» полузащитника Тьемуа Бакайоко.