«Милан» и «Ювентус» ведут борьбу за полузащитника Дзаньоло

Вингер «Ромы» Николо Дзаньоло, выставленный на трансферный рынок римлянами, в летнее трансферное окно продолжит карьеру в «Милане» или «Ювентусе».

Об этом сообщает Tuttosport, ссылаясь на собственные источники. По данным портала, «Милан» готов предложить «Роме» 25 миллионов евро и нападающего Анте Ребича. «Ювентус» предлагает схожую сумму и игрока линии атаки Уэстона Маккени.

Контракт Дзаньоло рассчитан до лета 2024 года, «Рома» выставила футболиста на трансфер, чтобы заработать с его продажи. В прошедшем сезоне-2021/22 Дзаньоло сыграл за римлян 42 матча во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и отдал девять результативных передач.