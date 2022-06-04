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Чемпионат Италии. Серия А

У Погба есть предложения от трёх клубов, игрок взял время на раздумья

04 Июня 2022 • 13:42 Комментировать

Полузащитник Поль Погба получил предложения от трёх европейских топ-клубов. Согласно информации от журналиста Адриена Гренье, на столе у француза лежат контракты от мадридского «Реала», «ПСЖ» и туринского «Ювентуса», за который игрок выступал с 2012 по 2016 года.

По информации от источника, футболист попросил у клубов время на раздумья. Погба понимает, что в связи с 29-летним возрастом, его следующий шаг будет последней возможностью сполна раскрыть свой потенциал.

Фаворитом в гонке за Погба пока что считается туринский «Ювентус», который предложил французу зарплату в размере 8 миллионов евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус ПСЖ Поль Погба
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