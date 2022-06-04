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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью надеется, что «Порту» разрешит «Роме» продлить аренду Оливейры

04 Июня 2022 • 13:30 Комментировать

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что его клуб не может позволить себе выкуп полузащитника Сержиу Оливейры, который отыграл за «волков» во второй половине сезона на правах аренды из «Порту».

«Если они позволят нам продлить аренду Оливейры, я лично поеду за ним в Мадрид, где он недавно праздновал своё тридцатилетие. Если же говорить о полноценном выкупе, то сомневаюсь, что «Рома» может себе это позволить», – цитирует Моуринью Calciomercato.

Напомним, что в прошлом сезоне 30-летний Сержиу Оливейра забил два гола и отдал одну результативную передачу в чемпионате Италии за «Рому».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Порту Сержиу Оливейра
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