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Чемпионат Италии. Серия А

Гендиректор «Удинезе»: Нам трудно будет удержать Молину

04 Июня 2022 • 11:52 Комментировать

Генеральный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино рассказал журналистам о том, что итальянский клуб вряд ли сможет удержать аргентинского защитника Науэля Молину.

Марино сказал Tuttosport, что клубу из Удине будет трудно удержать у себя аргентинского футболиста, к которому активный интерес проявляют не только команды из Серии А, но и зарубежные топ-клубы. Функционер отметил, что главным претендентом на подписание защитника является туринский «Ювентус».

Напомним, что в прошедшем сезоне Науэль Молина провёл в итальянской лиге 35 матчей, в которых забил семь мячей и сделал две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Серия А Пьерпаоло Марино Науэль Молина
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