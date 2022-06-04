Гендиректор «Удинезе»: Нам трудно будет удержать Молину

Генеральный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино рассказал журналистам о том, что итальянский клуб вряд ли сможет удержать аргентинского защитника Науэля Молину.

Марино сказал Tuttosport, что клубу из Удине будет трудно удержать у себя аргентинского футболиста, к которому активный интерес проявляют не только команды из Серии А, но и зарубежные топ-клубы. Функционер отметил, что главным претендентом на подписание защитника является туринский «Ювентус».

Напомним, что в прошедшем сезоне Науэль Молина провёл в итальянской лиге 35 матчей, в которых забил семь мячей и сделал две голевые передачи.