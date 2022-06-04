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Чемпионат Италии. Серия А

Тотти убеждает звёздного нападающего присоединиться к «Роме»

04 Июня 2022 • 09:42 Комментировать

Легенда столичной «Ромы» Франческо Тотти высказался относительно возможного перехода аргентинского нападающего Пауло Дибалы в стан «волков».

«Я пообщался с Дибалой о некоторых моментах, это касалось трансфера в «Рому». Думаю, мы с ним поняли друг друга. Однако он сам должен принять решение о будущем», - передает слова Тотти издание Sport.es.

Напомним, что Дибала покинул туринский «Ювентус» на правах свободного агента. Его трудовое соглашение истекло в конце июня 2022 года.

В минувшем сезоне Серии А аргентинец сыграл 29 матчей, отметившись десятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Франческо Тотти Пауло Дибала
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