Тотти убеждает звёздного нападающего присоединиться к «Роме»

Легенда столичной «Ромы» Франческо Тотти высказался относительно возможного перехода аргентинского нападающего Пауло Дибалы в стан «волков».

«Я пообщался с Дибалой о некоторых моментах, это касалось трансфера в «Рому». Думаю, мы с ним поняли друг друга. Однако он сам должен принять решение о будущем», - передает слова Тотти издание Sport.es.

Напомним, что Дибала покинул туринский «Ювентус» на правах свободного агента. Его трудовое соглашение истекло в конце июня 2022 года.

В минувшем сезоне Серии А аргентинец сыграл 29 матчей, отметившись десятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.