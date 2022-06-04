«Ювентус» заинтересован в защитнике «Удинезе»

Защитник «Удинезе» Науэль Молина может перейти в туринский «Ювентус», сообщает Fichajes.

По информации источника, сумма потенциального трансфера оценивается в 25-30 миллионов евро. Контракт Молины с «Удинезе» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Аргентины в 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне 24-летний защитник провёл в составе итальянского клуба 37 матчей, забив восемь голов, а также отдав пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Молина может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико». Также игроком интересовался лондонский «Арсенал».