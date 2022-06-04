Моуринью хвалит Леау

Португальский форвард Рафаэль Леау отлично проявил себя в прошедшем сезоне - именно благодаря ему «Милан» совершил прыжок на чемпионскую высоту. Своего соотечественника похвалил и Жозе Моуринью, который тренирует «Рому». Он считает, что Леау идеально подходит «Милану», а также обозначил его главное игровое качество.

- Роскошный игрок! А «Милан» - идеальный клуб для него! Сколько он вытащил матчей для клуба!? Он отлично пробивает плотную, низко посаженную защиту. Надеюсь, он продолжит в том же духе, при правильном окружении он может стать великим игроком, - цитирует Моуринью ITASportPress.