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Чемпионат Италии. Серия А

Видаль близок к переходу в новый клуб

03 Июня 2022 • 23:24 Комментировать
Фламенго
...
Форталеза
05.06 22:00

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль в одном шаге от перехода в бразильский «Фламенго».

35-летний чилиец неоднократно выражал желание продолжить карьеру в клубе из Рио-де-Жанейро – и его желание вот-вот исполнится. Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, Видаль очень близок к подписанию двухлетнего  контракта с «Фламенго». Переход будет оформлен уже в ближайшие дни.

Артуро Видаль выступал за «Интер» с 2020 года. На его счету 71 матч, 4 гола и 6 результативных передач в составе «нерадзурри» во всех турнирах. Ранее чилийский хавбек защищал цвета «Барселоны», мюнхенской «Баварии» и туринского «Ювентуса».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Фламенго Артуро Видаль
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