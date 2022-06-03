Видаль близок к переходу в новый клуб

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль в одном шаге от перехода в бразильский «Фламенго».

35-летний чилиец неоднократно выражал желание продолжить карьеру в клубе из Рио-де-Жанейро – и его желание вот-вот исполнится. Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, Видаль очень близок к подписанию двухлетнего контракта с «Фламенго». Переход будет оформлен уже в ближайшие дни.

Артуро Видаль выступал за «Интер» с 2020 года. На его счету 71 матч, 4 гола и 6 результативных передач в составе «нерадзурри» во всех турнирах. Ранее чилийский хавбек защищал цвета «Барселоны», мюнхенской «Баварии» и туринского «Ювентуса».