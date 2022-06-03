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Чемпионат Италии. Серия А

Иско не может найти новый клуб из-за требований по зарплате

03 Июня 2022 • 22:50 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Иско, покидающий клуб на правах свободного агента, отпугивает потенциальных работодателей завышенными требованиями по зарплате.

«Реал» уже объявил об уходе 30-летнего атакующего хавбека, с которым было решено не продлевать контракт. Интерес к Иско проявили испанские «Севилья», «Валенсия» и «Бетис», а также итальянская «Рома», однако все четыре клуба не готовы удовлетворить требования игрока по зарплате, сообщает Sport.

По данным источника, Иско хотел бы сохранить зарплату, которую получал в «Реале», – около 7 млн евро в год. Ранее в прессе также появилась информация о нежелании полузащитника покидать Испанию.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рома Валенсия Бетис Севилья Иско
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