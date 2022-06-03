«Милан» включился в борьбу за вундеркинда из «Барселоны»

«Милан» пополнил список претендентов на полузащитника «Барселоны» Гави.

Соглашение 17-летнего футболиста сборной Испании с «Барселоной» истекает через год. Переговоры о продлении ведутся не первый месяц, но пока безрезультатны. Как утверждает Repubblica, «Милан» присоединился к числу клубов, претендующих на юное дарование. «Россонери» готовы сделать свой ход, если Гави так и не договорится с «Барселоной», однако фаворитом в борьбе за подписание игрока считается «Ливерпуль».

Гави принял участие в 47 матчах «Барселоны» в прошедшем сезоне, записав в свой актив 2 гола и 6 результативных передач во всех соревнованиях.